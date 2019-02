Do R7

Eleição para presidência do Senado é adiada para as 11h deste sábado José Maranhão (MDB-PB), senador mais idoso da Casa, deve ser o responsável pelo comando das ações no Senado Federal Senado

O presidente em exercício do Senado Federal nesta sexta-feira (1º), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), suspendeu a sessão marcada para definir o novo presidente do Senado e marcou a retomada dos trabalhos para as 11h deste sábado (2).

Amanhã, o senador mais idoso da Casa, José Maranhão (MDB-PB), deve ser o responsável pelo comando das ações na votação para definir o novo presidente do Senado.

Durante toda a sessão desta sexta-feira, senadores questionam a legitimidade de Alcolumbre na condução da sessão e se dividiam em torno da forma de votação da eleição para a presidência do Senado.

Em votação para definir como acontecerá o pleito, 50 senadores votaram a favor do voto aberto e apenas dois foram contrários. Alguns senadores, no entanto, criticaram o pedido de voto aberto. Eles afirmam que a decisão contraria o Regimento Interno do Senado.

