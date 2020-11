Em meio à crise, Alcolumbre e ministro de Energia chegam ao AP Segundo presidente do Senado, "a solução está sendo encaminhada com o governo federal e com o governo do Estado trabalhando juntos"

Presidente do Senado e ministro de Energia foram ao AP Reprodução/TV Senado

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegaram em Macapá por volta das 14h30 deste sábado (7), após participarem de uma reunião em Brasília para discutir a gestão da crise que resultou no colapso do sistema de abastecimento de energia elétrica, e causou um apagão no Estado.

A informação sobre a chegada foi confirmada pela assessoria de Alcolumbre. Nas redes sociais, antes de partir para a capital amapaense, o senador disse que "a solução está sendo encaminhada com o governo federal e com o governo do Estado trabalhando juntos".

Segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, 62% do fornecimento de energia elétrica já foi restabelecido no Estado. Ele atualizou o porcentual em uma publicação no Facebook para citar o envio pela Marinha ao Estado de três navios e uma aeronave com alimentos, combustível e água.

Em meio à crise, atuam politicamente junto ao governo federal para normalizar a situação, os senadores do Amapá, Davi Alcolumbre (DEM) e Randolfe Rodrigues (Rede).

O Estado sofre com o apagão desde a última terça-feira (3). Houve protestos no com barricadas e panelaço e, na manhã deste sábado, o fornecimento de energia foi retomado parcialmente em alguns bairros. O blecaute deixou 14 dos 16 municípios do estado sem luz.