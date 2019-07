Do R7

Ex-ministro Eliseu Padilha passa por cirurgia em Porto Alegre Padilha está internado na (UTI, em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto. Hospital negou que ele tenha sofrido um AVC

O ex-ministro Eliseu Padilha Cesar Itiberê/Agência Brasil

O ex-ministro Eliseu Padilha passou por uma cirurgia no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e seu quadro é estável, segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça-feira (23).

O hospital não divulgou o motivo nem onde foi a cirurgia.

Padilha está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto.

A nota do hospital afirma que Padilha não sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). "Seu estado requer cuidado e observação, mas não é considerado grave no presente momento", afirma o médico Nilton Brandão, clínico intensivista do Moinhos de Vento, que assina o boletim.

Em março de 2017, Padilha havia passado por cirurgia para retirada da próstata no mesmo hospital, em Porto Alegre. Em janeiro deste ano, passou por um autotransplante de medula para o tratamento de um mieloma múltiplo.