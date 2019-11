Exclusivo JR: Joesley mandou R$ 6,5 milhões para o PT depois da eleição

Ex-presidente Dilma Rousseff teria recebido R$ 5 milhões Roberto Stuckert Filho/PR - 12.08.15

Gravações de conversas telefônicas feitas pela Polícia Federal, obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, revelam o envio milionário de dinheiro do grupo J&F, do empresário Joesley Batista, para a campanha de Dilma Rousseff e para o coordenador de campanha do PT em Minas, o empresário Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro de Lula.

Na interceptação da Polícia Federal, feita com autorização judicial, o executivo da J&F, Ricardo Saud acerta com Manoel Sobrinho, apontado no inquérito como braço direito Edinho Silva, ex-tesoureiro da campanha de Dilma, o envio de R$ 6 milhões e meio de reais. Sendo R$ 5 milhões para Dilma e outros R$ 1,5 milhão para Walfrido. O envio do dinheiro foi feito depois do segundo turno da eleição de 2014.

