Governador do Espírito Santo visita sede da Record TV em Portugal Renato Casagrande está no país europeu em busca por parcerias tecnológicas para o governo do Estado Governador do Espírito Santo

Casagrande visitou as instalações da Record Europa Divulgação/Record TV

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, conheceu nesta quarta-feira (6) as instalações da Record Europa, em Lisboa, Portugal. Em viagem oficial ao país europeu, Casagrande busca por parcerias tecnológicas para o governo do Estado.

Durante a visita, o governador conheceu a redação e a estrutura de mais de 4.000 m² da Record Europa, sede internacional da emissora brasileira, e afirmou que a visita a Portugal visa o desenvolvimento do Espírito Santo.

“Aqui a gente estabelece conexões, consegue estabelecer redes de contatos para que as empresas capixabas possam ir para o mundo e as empresas do mundo possam também ir pro nosso Estado que quer ser a porta de saída do Brasil pro mundo e a porta de entrada do mundo para o Brasil”, analisou ele.

Na viagem a Portugal, o governador participou da Web Summit, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do mundo e assinou acordos de cooperação com universidades e institutos de engenharia. Casagrande também se encontrou com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.