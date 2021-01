Governo entrega na quinta auxílio emergencial a 196 mil brasileiros

A- A+

Brasileiros contestaram auxílios negados Marcelo Camargo/Agência Brasil - 21.07.2020

O Ministério da Cidadania marcou para esta quinta-feira (28) o pagamento das parcelas do auxílio emergencial a 196 mil brasileiros que entraram com recursos e foram atendidos no pedido de novos créditos do benefício. A informação foi publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial da União.

Os pagamentos de todas as parcelas que ficaram faltando serão feitos a 191 mil beneficiários que fizeram a contestação de auxílio suspenso ou negado. Os períodos de recursos ocorreram entre os dias 7 a 16 de novembro e 13 a 31 de dezembro de 2020.

Também vão receber os valores que faltam 5 mil pessoas que, em decorrência das atualizações de dados governamentais, têm algo a receber do auxílio.

O dinheiro será depositado integralmente na quinta-feira na poupança social digital, aberta pelo governo para esse benefício, ou será liberado para saques e transferências bancárias no caso de pessoas que têm conta própria.