Do R7, com informações da Agência EFE

Governo reforça combate à covid-19 na 2ª maior área indígena do Brasil Missão do Ministério da Defesa e da Funai com 23 profissionais vai atender indígenas da região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas

Equipes vão reforçar combate a covid19 na região extrema do Amazonas Joédson Alves/EFE

O Ministério da Defesa, em conjunto com o Ministério da Saúde e a Fundação Nacional do Índio, enviou nesta quinta-feira (18) uma equipe de 23 profissionais de saúde das Forças Armadas e 70 mil itens de proteção individual e insumos médicos para combater a covid-19 na região do Vale do Javari, no Amazonas.

A região é a segunda maior terra indígena do Brasil, onde vivem cerca de 7 mil indígenas, muitos isolados, de sete etnias diferentes: Marubo, Matis, Mayoruna (Matsés), Kulina (Pano), Kanamari (Tukuna), Korubo e Tsohom-Dyapa.

"Apoiamos e cuidamos da população que se encontra em localidades de difícil acesso, e nela se incluem muitos indígenas, graças ao trabalho das Forças Armadas, em conjunto com outros Ministérios e órgãos. Já levamos médicos e insumos para as regiões do Alto Rio Negro e do Alto Solimões. A intenção, agora, é continuar trabalhando de forma ininterrupta para minimizar os efeitos da COVID-19 nessas áreas", disse Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, secretário de ensino, saúde e desporto do Ministério da Defesa.

Os militares vão se juntar aos profissionais da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde, que já atendem comunidades do Vale do Javari.

São dez médicos de diversas especialidades como obstetrícia, ginecologia, gastrenterologia, anestesia e ortopedia. O grupo ainda é composto por uma farmacêutica, três enfermeiros e nove técnicos de enfermagem.

"Nossa atuação e contato históricos com as comunidades indígenas locais é um facilitador para as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus nas aldeias. As ações de proteção da Funai à população indígena no contexto da Covid-19 tem mobilizado servidores da Coordenação Regional Vale do Javari, suas cinco Coordenações Técnicas Locais e outras quatro Bases de Proteção Etnoambiental. Afinal são 63 aldeias na região", afirmou Jairo Pinto de Almeida, coordenador-geral de Promoção dos Direitos Sociais da Funai.

Além das equipes médicas, a missã vai entregar 30 mil máscaras cirúrgicas, 16 mil toucas, 12 mil aventais descartáveis, 400 unidades de máscaras N95, 3 mil aventais impermeáveis, 540 unidades de álcool etílico 70%, 1.320 unidades de testes rápidos para COVID-19, 300 protetores faciais, 500 unidades de macacões de proteção e diversos medicamentos, além de 16 ventiladores pulmonares, para o Hospital Municipal de Atalaia do Norte, que é referência de atendimento em toda a região do Vale do Javari, e e para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Vale do Javari, para atendimento nas aldeias.