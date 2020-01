Hidrelétrica é desativada após reservatório transbordar em Minas

Chuvas já deixaram 44 mortos em Minas Gerais Uarlen Valério / Estadão Conteúdo / 25/01/2020

Uma pequena central hidrelétrica (PCH) da Omega Geração foi impactada pelas fortes chuvas em Minas Gerais e teve de ser desativada temporariamente para reparos após um transbordamento do reservatório e "algumas avarias" na barragem, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

O incidente ocorre em meio a intensas chuvas nos últimos dias que deixaram ao menos 44 mortos e 19 desaparecidos no Estado, de acordo com informações atualizadas da Defesa Civil mineira.

"Como decorrência, a PCH Serra das Agulhas foi desligada no sábado pela manhã e passará um período-- a ser informado ao mercado no futuro – desativada para reparos", afirmou a Omega no comunicado.

A usina Serra das Agulhas fica em Monjolos, a cerca de 250 quilômetros de Belo Horizonte. Em operação desde abril de 2017, ela tem capacidade instalada de 30 megawatts.

A Omega afirmou que o rio Pardo Pequeno, onde a usina está localizada, atingiu uma vazão equivalente a quase 100 vezes a média histórica.

"O aumento de vazão...levou a Omega e as autoridades a executarem o Plano de Ação de Emergência (PAE) da usina, conforme as normas de segurança. A rápida resposta da Omega e diligente execução do PAE pela empresa garantiu que o aumento da vazão ao longo do sábado não gerasse vítimas ou consequências de maior impacto ao entorno", afirmou a empresa.

De acordo com a elétrica, a casa de força, subestação e linha de transmissão da hidrelétrica não sofreram avarias.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia citados pela Omega apontam que houve 57 horas seguidas de chuva na região nos últimos dias, com os índices de precipitações tendo em apenas 5 dias superado a média histórica para o mês de janeiro em 132%.

