Incêndio atinge Casarão Histórico tombado como patrimônio do Rio O fogo começou por volta das 3h da madrugada, mas só conseguiu ser controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois

Casarão havia sido restaurado recentemente pela concessionária SuperVia SuperVia/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Casarão Histórico anexo à estação de trem de Japeri, na região metropolitana do Rio, na madrugada deste domingo (19). A construção integra o Patrimônio Ferroviário reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ninguém ficou ferido.

Segundo a SuperVia, concessionária que administra o serviço de trens urbanos no Grande Rio, o fogo começou por volta das 3h, mas só conseguiu ser controlado pelo Corpo de Bombeiros cerca de duas horas depois.

O Casarão Histórico integra o Patrimônio Ferroviário desde 2010. A Supervia lamentou o incêndio no local, que terminou de ser restaurado pela companhia no ano passado ao custo de R$ 2 milhões. Atualmente, o Casarão funcionava como uma unidade operacional da concessionária.

Por medida de segurança, o sistema de energia precisou ser desligado e as estações Japeri, Lages e Paracambi estão fechadas para embarque e desembarque na manhã deste domingo. Os trens do ramal Japeri circulam apenas entre Central do Brasil e Engenheiro Pedreira. Os demais ramais não foram afetados.

