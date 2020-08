Ministério interrompe ações contra desmatamento na Amazônia

Do R7, com informações da Reuters

Caminhão trafega em área desmatada da floresta amazônica no Estado do Amazonas 24/08/2019 Bruno Kelly/Reuters

BRASÍLIA (Reuters) - Todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia serão interrompidas a partir da zero hora da segunda-feira (31), informou o Ministério do Meio Ambiente nesta sexta-feira (28), acrescentando que a decisão decorre de bloqueio financeiro imposto pela SOF (Secretaria de Orçamento Federal), vinculada ao Ministério da Economia.

O ministério informou em nota que a SOF determinou o bloqueio de R$ 20,9 milhões em verbas do Ibama e outros R$ 39,7 milhões em recursos do ICMBio. A restrição também vai paralisar ações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do país, afirmou.

"Segundo informado ao MMA pelo secretário Esteves Colnago, do Ministério da Economia, o bloqueio atual de cerca de R$ 60 milhões para Ibama e ICMBio foi decidido pela Secretaria de Governo e pela Casa Civil da Presidência da República, e vem a se somar à redução de outros R$ 120 milhões já previstos como corte do orçamento na área de meio ambiente para o exercício de 2021", afirmou o ministério.

Em relação ao Ibama, serão desmobilizados 1.346 brigadistas, 86 caminhonetes, 10 caminhões e 4 helicópteros. Além disso, serão desmobilizados 77 fiscais, 48 viaturas e 2 helicópteros.

No âmbito do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), nas operações de combate ao desmatamento ilegal serão desmobilizados 324 fiscais, além de 459 brigadistas e 10 aeronaves Air Tractor que atuam no combate às queimadas.