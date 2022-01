Ministério prorroga por 30 dias custeio de leitos de UTI para Covid

A- A+

Ministro Queiroga pede à população que complete ciclo vacinal o quanto antes Myke Sena/MS - 13.01.2022

O Ministério da Saúde informou que vai prorrogar por 30 dias a ajuda de custos para a manutenção de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) dada a estados e municípios. Em nota, a pasta informa que a prorrogação abrange o custeio de 14.254 leitos de UTI Covid-19 adultos e pediátricos.

A prorrogação do custeio das UTIs é uma demanda do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O país vem registrando aumento no número de pessoas contaminadas pela Covid-19, em especial pelo crescimento do número de doentes infectados pela variante Ômicron.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste sábado (22), 23,9 milhões de pessoas já foram contaminadas pela doença, que já matou 622.801 pessoas no país. Nas 24 horas anteriores ao balanço, foram registradas 157.393 contaminações e 238 mortes.

Esquema vacinal completo

Na manhã deste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu à população dos estados do Norte do país que complete o esquema vacinal contra a Covid-19 com a segunda dose e com a dose de reforço.

"Preciso pedir a cada um de vocês que leve quem conhecer para tomar a segunda dose e a dose de reforço. Só assim vamos ser efetivos para evitar mortes graves por essa doença. Incluímos grupos especiais, como as crianças. Precisamos do apoio de todos e da colaboração de vocês."

Queiroga participou de um evento para vacinar pessoas contra a Covid-19, em Manaus, no Amazonas, e em mais sete capitais da região Norte. Em seu discurso, o ministro destacou a importância da vacinação contra a Covid e citou como exemplo seu próprio caso.

"Tomei duas doses, e vocês sabem que eu tive Covid, já tomei a dose de reforço, e estou confiante de que, mesmo que eu venha a contrair o vírus novamente, a vacina é fundamental para evitar formas mais graves da doença. Ela tem efetividade o suficiente para nos proteger e fazer com que o número de casos e óbitos possamos conviver dentro de uma perspectiva pandêmica", afirmou.

Queiroga disse também que o Ministério da Saúde quer incentivar a população a buscar a imunização. "Não queremos obrigar as pessoas a tomar as vacinas, queremos convencer as pessoas a buscar as vacinas, esse é o melhor caminho para que consigamos vencer nosso único inimigo – o vírus. Não precisamos de tanto tensionamento, de discutir questões pequenas e laterais, precisamos nos unir em torno de um objetivo comum, que é acabar com a pandemia da Covid-19."