Moro diz que foi surpreendido por 'vilania e baixeza' de hackers

Giuliana Saringer, do R7

Moro participou de audiência na CCJ do Senado Pedro França/Agência Senado - 19.06.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou, nesta quarta-feira (19), que ficou surpeendido com o "nível de vilania e de baixeza" dos responsáveis pelo ataque durante audiência da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado.

“Essas reações eram esperadas, já aconteceram no passado. Confesso que dessa vez, fiquei surpreendido pelo nível de vilania e de baixeza dessas pessoas responsáveis pelos ataques. Pela ousadia criminosa de invadir ou tentar invadir telefones de procuradores da república, inclusive o telefone do ministro da Justiça, e utilizar isso não para fins de interesse público, mas para minar os esforços anticorrupção”, disse.

Moro presta esclarecimentos sobre mensagens vazadas. Assista

O ministro diz que sempre "agiu conforme a lei" como juiz no âmbito da operação Lava Jato.

"O que eu posso assegurar, embora eu não tenha mais as mensagens, é que na condução dos trabalhos como juiz no âmbito da operação Lava Jato, eu sempre agi conforme a lei", afirmou.

"Embora não reconheça que as mensagens sejam autênticas, o fato é que várias pessoas lendo essas mensagens não identificaram ali ilícitos, ilegalidades, ou desvios éticos", afirma. Moro diz que a dinâmica de trabalhos na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato, e que eventualmente podem ter acontecido trocas de mensagens.

Moro afirma que deletou o Telegram do celular após ter ouvido falar sobre invasão do aplicativo nos Estados Unidos. Por não ter mais o aplicativo, Moro diz que não tem "essas mensagens pra poder afirmar se são autênticas ou não. O que eu vejo ali, tem coisas que eu posso ter dito, tem coisas que me causam estranheza".

Moro afirma que a divulgação das mensagens feita pelo site The Intercept Brasil "está repleta de sensacionalismos". O ministro reclama que não foi procurado pelo veículo antes da publicação da reportagem "violando uma regra basica do jornalismo".

Para o ministro, o site não teve a "dignidade" de entregar as mensagens as autoridades para avaliação da autenticidade.

