Do R7*

Moro e Tarcísio serão ouvidos no Senado sobre suspensão de radares Solicitação de audiência com ministros foi feita pelo presidente da Comissão de Serviços e Infraestrutura, Marcos Rogério, e aprovada nesta terça-feira (8)

Moro (foto) e Freitas falarão sobre suspensão do uso de radares no Senado REUTERS/Adriano Machado/02.07.2019

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deverão prestar informações à CI (Comissão de Serviços de Infraestrutura) sobre a suspensão do uso de radares de velocidade em vias públicas.

Leia também: Bolsonaro suspende uso de radares móveis em rodovias federais

O requerimento para a audiência com os ministros – solicitado pelo presidente da CI, senador Marcos Rogério (DEM-RO) –, foi aprovado nesta terça-feira (8).

A data da reunião ainda será marcada.

Leia mais: O que diz a legislação sobre radares móveis? Veja perguntas e respostas

A decisão do Executivo, válida para medidores estáticos, móveis e portáteis, foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 15 de agosto.

Segundo o governo, a medida tem o objetivo de impedir que motoristas sejam multados sem uma reavaliação dos procedimentos de fiscalização.

A retomada do uso dos radares de trânsito, indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, depende da aprovação de normas de fiscalização pelo Ministério da Infraestrutura.

*Com Agência Senado