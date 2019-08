Onyx: dificuldades na PGR são parte de amadurecimento da democracia

Onyx Lorenzoni relativizou as dificuldades da PGR Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 30.07.2019

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que dificuldades na Procuradoria-Geral da República (PGR) fazem parte do amadurecimento da instituição. Ele comparou a situação do órgão - que deve ter o futuro titular nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias - ao próprio governo, que, de acordo com Onyx, tem outra posição em relação a janeiro. Ontem, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, disse ao Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a PGR "se apequenou".

"O ministro Jorge se refere a momentos de dificuldade que foram vividos, inclusive, pelo Ministério Público (e) fazem parte desse amadurecimento que a democracia brasileira vem vivendo. Nós mesmos éramos um governo com uma leitura em janeiro e é um governo com outra posição e outra leitura agora", disse o ministro. Ele acrescentou que o governo avançou na relação com o Congresso, Judiciário e Ministério Público e que todos amadureceram.

