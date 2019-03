Do R7

Pacote anticrime é aprovado por maioria, diz pesquisa Proposta do ministro Sérgio Moro tem aprovação de 54%, já sobre posse de armas, 52% reprovam a flexibilização da posse de armas

Além dos dados sobre a aprovação do governo Bolsonaro e a aceitação da reforma da previdência, a pesquisa RealTime Big Data encomendada pela Record TV traz também resultados sobre a aprovação do pacote anticrime, combate à corrupção e também sobre a possibilidade da liberação de posse de armas no país.

Leia mais: Falha na comunicação faz maioria não aprovar reforma da Previdência



Dos 2.000 entrevistados na pesquisa, 54% aprovam e 25% desaprovam o pacote anticrime proposto pelo Governo Federal, outras 21% não sabiam opinar ou não responderam sobre o tema. O pacote apresentado pelo Ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz alterações em 14 leis, como o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Código Eleitoral, entre outros.

Já quando questionados sobre a possibilidade de o governo criar um decreto que flexibilize a posse de armas, que é a possibilidade de o cidadão poder ter arma em casa, a pesquisa mostra que 52% reprovam esta intenção, já 41% aprovam e 7% não sabem ou não opinaram.



Quando questionados se o governo do presidente Jair Bolsonaro atua no combate à corrupção, 45% dos entrevistados afirmaram que sim, frente a 38% que responderam que não e, outros 17% afirmaram não saber ou não opinaram sobre o assunto.