Pandemia acelera popularização da telemedicina

A necessidade de diminuir a mobilidade das pessoas durante a pandemia contribuiu para que o Conselho Federal de Medicina concordasse em liberar, temporariamente, atendimentos virtuais de pacientes em isolamento. As vantagens e os desafios da telemedicina serão abordados no Estúdio News desta quarta-feira (15) pelo pneumologista do Incor, Carlos Carvalho, e pelo diretor-técnico da startup Brasil Telemedicina, Carlos Eduardo Camargo.

O assunto já era debatido há alguns anos no ambiente médico, mas a impossibilidade de exames clínicos por meio de plataformas digitais causava resistência em aceitar a popularização da teleconsulta. Segundo o dr. Carlos Carvalho, que integra o centro de contingência da covid-19 em São Paulo, a modalidade enfrenta certas limitações, mas há muitas vantagens também.

"Ela não vai resolver todas as situações, mas vai trazer muitas soluções de grande interesse para a população e de grande interesse para o serviço público, podendo baratear o custo da saúde, que é elevadíssimo".

A pressa em oferecer atendimento médico em meio ao isolamento, adiou um debate mais profundo sobre a segurança da telemedicina. Presente no mercado de saúde online há 10 anos, o diretor-técnico da Brasil Telemedicina, Carlos Eduardo Camargo, preocupa-se com a discussão da proteção de dados do médico e do paciente.

"É uma das principais preocupações que todos os dados vinculados de qualquer pessoa nas plataformas de consulta médica sejam protegidos. Nós temos que garantir segurança para que médicos e pacientes não tenham seus dados jogados para que as pessoas possam usar isso para qualquer outra finalidade".

