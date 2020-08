PF faz operação para impedir expansão do PCC no RJ Autoridades cumprem 27 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros

Autoridades cumprem mandados em seis estados Divulgação/ Polícia Federal - 25.08.2020

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (25) a operação Expurgo, para combater a expansão das atividades de lideranças e principais integrantes do PCC no Rio de Janeiro. As autoridades cumprem 27 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros — Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul.

De acordo com as investigações, os líderes da organização queriam expandir a atuação no Rio de Janeiro, contando com a aproximação e parceria com outras facções do estado.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bangu (RJ) em investigação sobre as atividades criminosas de lideranças e dos principais integrantes de uma facção do crime organizado que atua em âmbito nacional.

As autoridades identificaram que os líderes da facção, mesmo já presos, tinham papel de "gestão criminosa" dentro dos presídios estaduais.

A comunicação entre os membros da organização era feita por meio de aplicativos. Havia divisão de tarefas, permitindo a definição de atividades diárias, a realização de debates e a tomada de decisão; bem como a difusão de diretrizes a serem adotadas pelos membros e o monitoramento das atividades das forças de segurança estaduais.

* Com informações da Agência Estado.