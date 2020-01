Porta dos Fundos: Itamaraty nega ter pedido extradição de Fauzi Autor do ataque à produtora do canal humorístico, em 24 de dezembro, no Rio, fugiu para a Rússia quando soube da decretação de prisão

Fauzi confessou ter participado do ataque SEVERINO SILVA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO-06/11/2013

O Ministério das Relações Exteriores nega ter entrado em contato com autoridades russas, como foi noticiado em alguns órgãos de imprensa nesta terça-feira (7), para pedir a extradição de Eduardo Fauzi Richard Cerquise, um dos autores do ataque à produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado. Segundo o órgão, a solicitação cabe ao Poder Judiciário.

O Itamaraty afirma também que não recebeu do Ministério da Justiça e Segurança Pública o pedido de extradição.

Veja mais: Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos fala com a Record TV

Em entrevista à Record TV, o empresário afirmou que participou do ato e que fez questão de não cobrir o rosto, como mostraram as gravações das câmeras de segurança próximos ao local. Ele também afirmou que voltará ao Brasil no fim deste mês para se entregar à Justiça.

Por causa do ataque, Fauzi foi expulso segunda-feira (6) pelo PSL do Rio. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele estava na sigla desde 2001. Na semana passada, ele foi desfliado também da Frente Integralista Brasileira (FIB).

O ataque à produtora do canal humorístico aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro. No dia 30, a Polícia Civil tentou cumprir mandado de prisão contra Fauzi em quatro endereços ligados a ele no Rio de Janeiro, mas ele não foi encontrado. Depois, descobriu-se que o acusado embarcara para a Rússia um dia antes de sua prisão ser decretada.

Ele é considerado foragido pela Justiça brasileira.

Já na Rússia, Eduardo Fauzi divulgou um vídeo de pouco mais de sete minutos em que ataca o Porta dos Fundos e chama os humoristas de "intolerantes, marginais e bandidos" por causa do especial de Natal no qual o grupo interpreta um Jesus Cristo homossexual.

Procurado para comentar se há ou não solicitação de extradição, o Ministério da Justiça não respondeu à reportagem até o momento da publicação.

Nota do Itamaraty:

O Ministério das Relações Exteriores não recebeu do Ministério da Justiça e Segurança Pública pedido de extradição relativo ao Sr. Eduardo Fauzi Richard Cerquise. A informação de que o Itamaraty teria entrado em contato com autoridades russas a esse respeito não procede.

Lembramos que, em casos de pessoas foragidas no exterior, cabe ao Poder Judiciário a decisão de pedir a extradição. O juiz que decretou a prisão deverá formalizar pedido de extradição ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que realizará a análise de admissibilidade da documentação. A seguir, o pedido de extradição será enviado a outro Estado por via diplomática (por meio do Itamaraty) ou diretamente à Autoridade Central estrangeira (nos casos em que o Tratado aplicável assim o permite).