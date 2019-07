Portugal compra cinco aviões da Embraer por R$ 3,5 bilhões Anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, no Twitter. Portugal desembolsará R$ 3,5 bilhões por cinco unidades do cargueiro KC-390 Portugal compra cinco aviões da Embraer por R$ 3,5 bilhões

Portugal também colaborou no desenvolvimento da aeronave Divulgação/Embraer

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (16), por meio de sua conta pessoal no Twitter, a venda de cinco aeronaves da Embraer, modelo KC-390, para a Força Aérea Portuguesa. Esta é a primeira venda desse novo modelo para um país europeu.

"Conseguimos concluir a venda de cinco aeronaves Embraer KC-390 para a Força Aérea Portuguesa, após autorização da aquisição pelo Governo de Portugal, que contribuiu ativamente para o desenvolvimento do KC, exemplo da tecnologia de ponta que produzimos no Brasil", disse Bolsonaro em seu Twitter.

Portugal desembolsará pelos aviões, 827 milhões de euros, que equivale a cerca de R$ 3,5 bilhões. O contrato envolve ainda um simulador de voo e suporte técnico. O primeiro desses aviões deve aterrissar em solo lusitano em fevereiro de 2023.

- Grande notícia! Conseguimos concluir a venda de cinco aeronaves Embraer KC-390 para a Força Aérea Portuguesa, após autorização da aquisição pelo Governo de Portugal, que contribuiu ativamente para o desenvolvimento do KC, exemplo da tecnologia de ponta que produzimos no Brasil. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2019

As aeronaves vão substituir os modelos Hércules C-130, da norte-americana Lockheed Martin que atualmente servem a Força Aérea Portuguesa.

O KC-390 é um avião cargueiro de transporte tático militar, o maior já fabricado no Brasil. A produção da aeronave está sendo feita em Gavião Peixoto (SP). Uma das suas utilizações é no transporte de tropas e cargas.

Além do transporte de cargas e tropas, o KC-390 pode ser usado também para transporte de paraquedistas, para o abastecimento de outras aeronaves no ar, missões de busca e salvamento com equipamentos especiais, combate a incêndios florestais e até em voos para a Antártida.

A Embraer, também está negociando a venda do cargueiro para Chile, Argentina, Colômbia e República Tcheca.