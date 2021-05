Preço de venda de imóveis sobe 0,3% em abril, diz Fipezap

A- A+

Preço de venda de imóveis sobe em abril Thomaz Kravezuk/R7

O preço médio de venda dos imóveis residenciais subiu 0,3% em abril no país em abril, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5), pelo Índice FipeZap, que monitora o preço dos anúncios em 50 cidades.

O resultado representa um avanço em relação à alta detectada em março, de 0,18%, mas deverá ficar ligeiramente abaixo da inflação esperada para o período - o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) previsto é de 0,32%, segundo a expectativa do mercado no Boletim Focus, feito pelo Banco Central.

Uma vez confirmada essa variação dos preços ao consumidor, calcula-se que o preço médio de venda residencial encerrará abril próximo da estabilidade, em termos reais (-0,02%).

Individualmente, 14 das 16 capitais monitoradas apresentaram elevação nominal no preço médio, destacando-se entre elas: Maceió (+1,50%), Florianópolis (+1,16%) e João Pessoa (+0,90%). As exceções ficaram por conta de Fortaleza (-0,06%) e Brasília (-0,01%), com variações próximas da estabilidade.

Quanto as duas cidades de maior representatividade na composição do Índice Fipezap, São Paulo apresentou alta de 0,26% em abril, superando o avanço registrado no preço médio no Rio de Janeiro (+0,16%).

Considerando os últimos 4 meses, o Índice Fipezap acumula alta nominal de 1,10% no ano, variação inferior à inflação acumulada de 2,38%, segundo comportamento observado e esperado do IPCA, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Metro quadrado

Tendo como base a amostra de imóveis residenciais anunciados para venda em abril de 2021, o preço médio calculado foi de R$ 7.582/m² entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice Fipezap. Dentre as 16 capitais monitoradas, o Rio de Janeiro se manteve como aquela com o preço médio de venda mais elevado (R$ 9.518/m²).