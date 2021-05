Quantidade de vacinados contra covid-19 chega a 37,7 milhões

A- A+

O Rio Grande do Sul tem a vacinação mais avançada do País Douglas Magno/AFP – 1º.05.2021

O Brasil vacinou até esta quinta-feira (13), 37.744.357 pessoas com ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os números são obtidos diariamente pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. A quantidade de pessoas imunizadas representa até aqui 17,82% da população.

Balanço divulgado às 20h pelo consórcio com dados obtidos junto a 26 Estados mostra que 546.686 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. Entre os 37,7 milhões de vacinados, 18.807.027 receberam a segunda dose, o que representa 8,88% da população com a imunização completa; 148.055 pessoas receberam a segunda dose nesta quinta-feira.

No total, os Estados aplicaram 694.741 doses, entre aqueles que foram vacinados pela primeira vez e os que receberam o reforço do imunizante. As autoridades de saúde destacam a importância de os cidadãos retornarem ao posto na data marcada para completar a vacinação e assegurar a proteção contra a covid-19.

Levando em consideração dados relativos à primeira dose, o Rio Grande do Sul tem a vacinação mais avançada do País até esta quinta-feira. O Estado imunizou 23% da sua população contra o novo coronavírus. O que tem a menor porcentagem é Roraima, com 11,42% da população vacinada. Em números absolutos, São Paulo lidera com 9,1 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose.

