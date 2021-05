Queiroga: eu me preocupo com CTI, CPI é problema do Parlamento Ministro da Saúde deve ser reconvocado para depoimento na CPI, depois que decepcionar senadores no primeiro depoimento

Ministro foi atacado por presidente da CPI, que afirmou que ele "mentiu demais" aos senadores Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 12.05.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira estar sempre à disposição a prestar esclarecimentos após o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), ter dito que o titular da pasta "mentiu demais" em depoimento na semana passada e pode ser convocado novamente pela comissão.

"Eu me preocupo com terapia intensiva, CTI. A questão da CPI é um problema do Parlamento. Eu já estive lá e prestei os esclarecimentos que cabia a mim e estaremos sempre à disposição não só da CPI, mas do Congresso Nacional como um todo e dos demais órgãos do Estado brasileiro, é essa a posição dos homens públicos", disse Queiroga a jornalistas.

Na véspera, Omar Aziz afirmou que o ministro "mentiu demais" em depoimento que prestou na semana passada à comissão de inquérito e, sem nominar a quem se referia, não descartou aceitar futuramente um pedido de prisão de depoentes.

Queiroga já tem requerimentos para ser convocado novamente, após críticas de senadores diante do depoimento que ele deu ao colegiado.

