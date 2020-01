Regina Duarte posta vídeo que critica o 'marxismo cultural' Atriz está em período de "teste" na Secretaria Especial de Cultura para responder se aceita ou não o cargo de chefe da cultura do governo federal

A atriz Regina Duarte, que aceitou participar de uma fase de testes na Cultura ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO-25/10/2018



A atriz Regina Duarte esteve em Brasília na semana passada e disse que vai "refletir sobre tudo o que viu e aprendeu" durante os dias de "teste" na Secretaria Especial de Cultura para responder se aceita ou não o cargo de chefe da cultura do governo federal. Enquanto pensava e refletia, a atriz publicou no último domingo um vídeo em sua conta no Instagram se posicionando contra o "marxismo cultural".

O vídeo contém um trecho da participação do ex-BBB Adrilles Jorge no programa Joven Pan Morning Show, apresentado por Guga Noblat na Rádio Jovem Pan. "O que é que o marxismo cultural faz? Coloca negros contra brancos, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais", diz Jorge no vídeo. E prossegue: "Esquerda identitária é um exemplo clássico de marxismo cultural, que muda esse divisionismo entre classes sociais para classes étnicas, sexuais".

"Só existe isso no mundo hoje. Ou seja, pessoas que se colocam no lugar de vítima para massacrar as outras. Isso é marxismo cultural, propalado em boa parte pela indústria cinematográfica, teatral, cultural e literária", finaliza Jorge.

A atriz concorda com os argumentos do ex-BBB: "Viajando na internet neste domingo ensolarado ... olha só que depoimento bacana, profundo, super real (sic). Quem é esse cara ?!", escreveu Regina no post.

O vídeo, que já registrou mais de 195 mil visualizações, recebeu comentários contrários e a favor. Entre eles, destaca-se o da atriz Letícia Sabatella.

"Precisamos estudar a história não pelo ponto de vista do opressor e sim do oprimido. Qualquer discurso que fale em distribuição equânime de renda, de educação, cultura, atendimento à saúde, qualidade de vida, será execrado pelo sistema excludente de acúmulo concentrado de renda para poucos explorarem milhões, como é o capitalismo sem escrúpulos. Cuidado aí, gente. Vamos estudar melhor antes de repetir a fala do opressor!", escreveu a atriz.

