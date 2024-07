50 anos da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara A fusão das unidades federativas era um desejo pessoal do presidente Ernesto Geisel.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil...

Revista Oeste|Do R7 01/07/2024 - 18h44 (Atualizado em 01/07/2024 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share