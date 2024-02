Atenção: Fugitivos de Mossoró invadem residência e mantêm família como refém Rogério Mendonça e Deibson Nascimento estiveram em uma propriedade a 3 km do presídio de que... Rogério Mendonça e Deibson Nascimento estiveram em uma propriedade a 3 km do presídio de que fugiramLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Fugitivos de Mossoró invadem casa e fazem família refém • Chuva atinge todo o Brasil neste sábado; confira a previsão do tempo • Renato Cariani vira réu em caso que investiga desvios de produtos para o tráfico de drogas Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.