Decisão unânime do STJ declara Buser ilegal no Paraná por concorrência desleal A decisão da Corte contra a empresa de transporte se deu de forma unânime.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias...

Revista Oeste|Do R7 20/06/2024 - 17h24 (Atualizado em 20/06/2024 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share