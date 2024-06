Estudo revela lucro bilionário de facções criminosas brasileiras Valor é equivalente a 4% do PIB do país em 2021. O lucro das facções criminosas brasileiras com a venda de cocaína atingiu a impressionante...

Revista Oeste|Do R7 26/06/2024 - 17h24 (Atualizado em 26/06/2024 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share