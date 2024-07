Frente fria intensa atinge o Brasil

As temperaturas podem chegar a -10ºC em áreas de maior altitude no Rio Grande do Sul. A frente fria intensa que está ganhando força no Brasil promete permanecer por semanas, trazendo um clima mais gelado para diversas regiões do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.