Neta rouba R$ 179 mil do avô de 83 anos para gastar no ‘Jogo do Tigrinho’, diz delegado Segundo Gabriel Stecca, responsável pela investigação, a vítima ficou com apenas R$ 248 na conta bancária.Leia a matéria completa...

