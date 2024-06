São Paulo inicia substituição do RG pela nova Carteira de Identidade Nacional A partir desta segunda-feira, 1°, o Estado não emite mais a primeira via do Registro Geral.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 30/06/2024 - 06h43 (Atualizado em 30/06/2024 - 06h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share