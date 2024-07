Tragédia no Rio Grande do Sul: 180 mortes por enchentes Mortes por enchentes no Rio Grande do Sul chega a 180. Cidades como Canoas e Roca Sales apresentam o maior número de vítimas.Leia...

Revista Oeste|Do R7 03/07/2024 - 13h24 (Atualizado em 03/07/2024 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share