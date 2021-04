Salles: Brasil busca R$ 5,7 bi para conter desmatamento na Amazônia Ministro do Meio Ambiente afirma que ajuda externa pode reduzir o desmatamento do bioma em até 40% Brasil busca US$1 bi para conter desmatamento na Amazônia, diz Salles

Auxílio foi pedido inicialmente aos EUA, diz Salles Marcelo Camargo/Agência Brasil - 09.02.2021

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil quer R$ 5,7 bilhões (US$ 1 bilhão) em ajuda externa de países como os Estados Unidos para ajudar a reduzir o desmatamento na Amazônia entre 30% e 40%.

“O plano é US$ 1 bilhão em 12 meses”, disse o ministro em entrevista publicada no jornal O Estado de S. Paulo. “Estamos pedindo aos EUA. Para a Noruega, foi perguntado se querem colaborar. Por 12 meses vamos alocar esse dinheiro e isso poderá gerar redução de 30% a 40% do desmatamento”.

O Brasil tem sido amplamente criticado por não conter o desmatamento na Amazônia, à medida que o presidente Jair Bolsonaro defende a exploração dos recursos econômicos da floresta.

O desmatamento da Amazônia ano passado, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foi o maior em 12 anos. Áreas equivalentes a sete vezes o tamanho de Londres foram destruídas.

A destruição nos últimos meses foi ligeiramente menor do que no ano anterior, embora ainda perto de níveis históricos para uma época do ano em que a extração de madeira tradicionalmente diminui.

Segundo Salles, um terço do dinheiro seria usado para financiar ações de combate direto ao desmatamento, enquanto os dois terços restantes seriam usados ​​para o desenvolvimento econômico, para dar oportunidades alternativas às pessoas que atualmente se beneficiam da exploração da floresta.

