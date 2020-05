Senado aprova auxílio de R$ 892 milhões para vítimas de enchentes 

Votação remota no Senado Federal nesta quarta-feira Pedro França/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o PLV 14/2020, oriundo da MP 920/2020, que libera R$ 892 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para socorro de vítimas de enchentes que atingiram vários estados em janeiro. A matéria vai à sanção.

A MP 920/2020 tem por objetivo socorrer os estados da Região Sudeste que sofreram por causa enchentes do início de verão e que deixou, além dos estragos materiais, um saldo significativo de pessoas mortas.

O senador Luiz do Carmo (MDB-GO) argumenta que a aprovação do crédito extraordinário no valor de R$ 892 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional permitirá que o Estado brasileiro possa, de forma emergencial, atender às vítimas, restabelecer os serviços e também executar ações de reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída pelo desastre natural.