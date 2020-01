Tráfico perdeu R$ 653,8 mi em 2019, diz Polícia Federal O dado representa aumento de 44% em relação a 2018, e R$ 11,2 milhões abaixo do recorde histórico de 2017, com cerca de R$ 665 milhões

Apreensão de drogas da Polícia Federal Divulgação/PF

A Polícia Federal bloqueou mais de R$ 653,8 milhões em ações de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em 2019. De acordo com dados divulgados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, isso representa aumento de cerca de 44% com relação a 2018, e cerca de R$ 11,2 milhões abaixo do recorde histórico de 2017, com aproximadamente R$ 665 milhões.

Leia também: Governo espera arrecadar R$ 100 mi este ano com bens de traficantes

Por meio de nota, a Polícia Federal afirma que este dinheiro "deixou de financiar ações criminosas em vários países". “Os números confirmam o empenho da Instituição em promover a descapitalização financeira de organizações criminosas.”

O valor total retirado de circulação nos últimos cinco anos ultrapassa R$ 2 bilhões.

A PF afirma que trabalha na identificação do fluxo de capitais provenientes do tráfico de drogas e realiza o bloqueio de contas bancárias ligadas às organizações criminosas.

Divulgação/PF

“O crime não pode compensar”, escreveu Moro em seu Twitter. “Com a introdução na Lei 13.886 do confisco alargado (confisco amplo do patrimônio de profissionais do crime) os números vão crescer.”

A Lei 13.886, sancionada em 17 de outubro de 2019, estipula que o dinheiro apreendido do tráfico de drogas deverá ser destinado para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), a ser gerido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça.

Montantes, em reais, de sequestros de bens e valores solicitados pela PF, entre 2010 e 2019:

2010: R$ 18,9 milhões

2011: R$ 40,4 milhões

2012: R$ 38 milhões

2013: R$ 83,3 milhões

2014: R$ 323,2 milhões

2015: R$ 233,5 milhões

2016: R$ 250 milhões

2017: R$ 665 milhões

2018: R$ 451,5 milhões

2019: R$ 653,9 milhões

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.