Alcione, Maria Rita e festival sertanejo; confira as atrações que animam o fim de semana do DF Agenda do R7 traz também opções de exposições, eventos de lazer, gastronomia e muito mais; confira

O fim de semana no Distrito Federal promete muito samba, teatro e exposições de arte. Os destques são os shows das cantores Alcione e Maria Rita, o festival Pôr do Sol, mostras de artes plásticas e feira de artesãos. A agenda do R7 traz uma série de eventos gratuitos e pagos para o gosto de todos os públicos. As atividades começam a partir desta sexta-feira (22).

Alcione e Maria Rita

Rainhas do samba e da música brasileira, as cantoras Alcione e Maria Rita agitam a noite deste sábado (23) em Brasília. Alcione celebra os 50 anos de carreira com um repetório cheio de clássicos como "Você me vira a cabeça", "Estranha" e "Sufoco". Maria Rita interpreta sucessos de sua trajetória, como "Cara Valente" e "Samba Meu". O show das rainhas tem também hits imortais, como "Não Deixe o Samba Morrer". A classificação é de 18 anos.

Onde: Ginásio Nilson Nelson

Quando: Sábado (23)

Horário: 21h

Valor: A partir de R$ 90

Festival Por do Sol

Neste dominogo (24), o Festival Pôr do Sol oferece com diversas atrações musicais no Gama. Entre os destaques estão a dupla Hugo e Guilherme e o músico Felipe Amorim. A tarde contará com pagode com o grupo Kamisa 10 e com eletrônica com o DJ Calixto.

Onde: Estádio Bezerrão - Gama/DF

Quando: Domingo (24)

Horário: 15h

Valor: A partir de R$ 52

Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo recebe o DJ WC No Beat neste sábado(23). O artista traz batidas envolventes com uma fusão única de rap e funk carioca. Ele fará duas apresentações, uma para o público de 12 a 17 anos e outra para maiores de 18 anos. A noite contará também com outros talentos como Mistura 61, Luk, Pepe e Thiago May, prometendo uma noite inesquecível para os amantes da música urbana e da cultura hip-hop.

Onde: Complexo Fora do Eixo- SAAN

Quando: Sábado(23)

Horário: 14h às 19h ( 12 a 17 anos); 20h (18 anos)

Valor: A partir de R$ 80

Luz Eterna- Ensaio sobre o sol

Fazendo sucesso entre os brasilienses, a exposição Luz Eterna - Ensaio sobre o sol está no CCBB. São sete obras que evocam a poética do sol ao unir arte e tecnologia para proporcionar experiências sensoriais. O evento é gratuito, mas é necessário retirar o ingresso na bilheteria do centro cultural.

Onde: Galeria 2, Galeria 4 e Pavilhão de Vidro - CCBB

Quando: Até 5 de maio

Horário: 9h às 20h40

Valor: Gratuito (mediante a retirada de ingresso)

Traços Modernistas : Percursos e Movimentos

A exposição"Traços Modernistas: Percursos e Movimentos" está na Caixa Cultural de Brasília a desde quarta-feira (20). A mostra reflete a arte modernistas até os dias atuais, fazendo uso de cores e elementos nativos, como a vegetação e o povo brasileiro.

Onde: Galeria Acervo - Caixa Cultural

Quando: Desde 20 de março

Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: Gratuito

Exposição fotográfica - Polícia Federal

A Polícia Federal está com uma mostra fotográfica em comemoração aos 80 anos da corporação no Aeroporto de Brasília. O objetivo da exposição é divulgar o trabalho diário dos agentes. A entrada é gratuita.

Onde: Saguão Aeroporto de Brasília

Quando: Até 26 de março

Horário: 24h (acesso livre)

Valor: Gratuito

Restaurante Week

A 29ª edição do Restaurante Week termina neste domingo (24). Com o tema "Biomas brasileiros: uma jornada gatronomica pela diversidade natural", o evento contempla diversos restaurantes brasilienses como Loucos por carne, Le Birosque e Vinhedo Lacustre.

Onde: Conferir restaurantes nas mídias do evento

Quando: Até domingo (24)

Valor: Menu Tradicional: R$ 54,90 almoço e R$ 69,90 jantar Menu Plus: R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar) Menu Premium: R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar)

O Eixo Ibero-Americano está com uma programação diferenciada até domingo, em homenagem ao Dia do Artesão. O evento conta com uma feira de artesões locais, shows de Teresa Lopes e Dhi Ribeiro, apresentações teatrais e espaço kids com brinquedos infláveis. A entrada é gratuita

Onde: Área Externa do Eixo Cultural Ibero-Americano

Quando: Sexta (22); sábado (23) e domingo (24)

Horário:10h

Valor: Gratuito

Programa Educativo - CCBB

O Programa Educativo do CCBB realiza neste sábado (23) um sarau gratuito com leitura dramática de trechos de obras literárias. Entre os livros estão Branca de Neve, Os Irmãos Grimm, Eu, Tituba. O evento é gratuito com classificação de 16 anos.

Onde: Área Externa

Quando: Sábado (23)

Horário: 19h

Valor: Gratuito

*Sob Supervisão de Fausto Carneiro