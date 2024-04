Aniversário de Brasília terá 200 vagas para barracas de ambulantes

Alto contraste

Licenças serão entregues dia 19 Licenças serão entregues dia 19 ( Joel Rodrigues/Agência Brasília - 08/02/2023)

O governo do Distrito Federal destinou 200 vagas para ambulantes com barracas que querem trabalhar no aniversário de Brasília. A data será marcada pelo show gratuito do DJ Alok, que vai se apresentar na noite do dia 20 de abril, na Esplanada dos Ministérios. O evento Acampamento Terra Livre 2024, que será realizada entre 22 e 26 de abril, na área verde do Eixo Cultural Ibero-americano, terá 40 vagas para os comerciantes. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência.

Para pedir a licença de participação, os ambulantes devem se inscrever nesta terça-feira (9), das 9h às 17h, no edifício do Instituto Brasília Ambiental, na W3 Norte. Para isso, os interessados devem apresentar:

- cópia e documento original com foto;

- comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência; e

- foto no celular ou impressa do trabalhador na barraca.

Caso o governo receba mais inscrições que as vagas disponíveis, será feito um sorteio ainda na tarde de terça, após o fim das inscrições.

A divulgação dos contemplados no Acampanamento Terra Livre será em 10 de abril, e dos habilitados para o Show do Alok será no dia 11, no site da Secretaria de Governo.

Já as licenças serão entregues no dia 19, das 9h às 17h, no anexo do Buriti.