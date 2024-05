Ao lado de Lira, Lula assina obra de R$ 565 milhões para nova etapa de canal de água no sertão Empreendimento está incluído no Novo PAC e deve beneficiar 240 mil pessoas, em 19 municípios alagoanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Jose Cruz/Agência Brasil - 8.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (9) a ordem de serviço da quinta etapa do canal do Sertão Alagoano. O trecho tem previsão de investimento de R$ 565,95 milhões, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e deve beneficiar cerca de 240 mil pessoas, em 19 municípios, com previsão de gerar 800 empregos.

A cerimônia ocorreu em São José da Tapera (AL). Ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é a primeira vez que Lula visita o Alagoas desde o início deste mandato. O estado foi o único do Nordeste que o presidente não esteve em 2023.

O canal do Sertão Alagoano, que corta o sertão e parte do agreste alagoano, desvia água do rio São Francisco para os municípios afetados pela seca e foi criado em 1992 pelo estado de Alagoas. Mais tarde, a estrutura foi incluída no PAC. O primeiro trecho do canal foi inaugurado em março de 2013, pela então presidente Dilma Rousseff.

A quinta etapa vai do Km 123,4 ao Km 150 e contempla os municípios de São José da Tapera, Monteirópolis e Olho D’Água das Flores. O novo trecho, segundo a Seinfra (Secretaria de Estado da Infraestrutura) de Alagoas vai permitir a irrigação de cerca de três mil hectares, na região do Agreste e da Bacia Leiteira. Mais de 1.000 agricultores já usam as águas do canal para produção. Os quatro primeiros trechos do canal já foram concluídos — são 123,4 km em operação.