Ao vivo: acompanhe coletiva de Lula sobre chuvas no Rio Grande do Sul Presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na manhã desta quinta, no interior do estado

Alto contraste

A+

A-

Após se reunir com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede uma coletiva de imprensa para analisar a situação do estado após os temporais que atingiram a região. A ideia inicial era de que ele sobrevoasse as áreas do estado afetadas pelas fortes chuvas, mas devido ao mau tempo a agenda foi cancelada.

A quantidade de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 13 de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do estado às 9h desta quinta-feira. De acordo com a pasta, 21 pessoas seguem desaparecidas devido às enchentes. Ao menos 134 municípios já foram afetados pelos temporais. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de mais chuva para os próximos dias.

Lula visitou região nesta quinta-feira (Evandro Leal/Estadão Conteúdo/ESTADÃO CONTEÚDO)

As mortes pelas chuvas foram registradas em Encantado (1), Itaara (1), Pantano Grande (1), Paverama (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (3), São João do Polêsine (1) e Segredo (1). Segundo a Defesa Civil, os registros de desaparecidos ocorreram em Candelária (8), Encantado (6), Passa Sete (1), Roca Sales (4) e São Vendelino (2).

O Ministério da Defesa empregou 626 militares, 45 viaturas, 12 embarcações e 5 aeronaves para ajudar as vítimas das chuvas. A ida de Lula ao Rio Grande do Sul foi definida no último final de semana. Na ocasião, o presidente telefonou para Leite e marcou viagem ao estado.