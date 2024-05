Avião da FAB com 18 toneladas de mantimentos decola para o Rio Grande do Sul Ao menos 340 municípios foram afetados pelas enchentes, 83 mortes foram confirmadas e 111 pessoas estão desaparecidas

Avião leva 18 toneladas de mantimentos para o RS (Divulgação/ FAB)

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou na manhã desta segunda-feira (6) de Brasília com 18 toneladas de mantimentos doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desde a semana passada, ao menos 340 municípios vem enfrentando alagamentos. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, 83 mortes foram confirmadas e 111 pessoas estão desaparecidas.

Os mantimentos, que incluem roupas, colchonetes, água potável e alimentos, foram doados pela população por meio da campanha “Todos Unidos pelo Sul”. A aeronave KC-30 decolou às 10h37 com destino à Base Aérea de Canoas. Segundo a FAB, a previsão é que o avião pouse por volta de 12h40.

“Os pontos de coleta seguem ativos, sendo eles: a Base Aérea do Galeão, a Base Aérea de São Paulo e a Base Aérea de Brasília, que centralizarão as doações, das 8h às 18h”, informou a FAB.

Situação de emergência

Em razão dos alagamentos, o governo federal reconheceu nesta segunda-feira a situação de emergência em 336 municípios da região Sul do país. O estado de calamidade permite ao estado solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. O governo estadual já havia decretado estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, na quarta-feira (1º).

A situação de emergência é declarada quando uma atividade anormal, provocada por desastres, causa danos e o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público da região.

Governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (5) que o Rio Grande do Sul vai receber ajuda federal para recuperar estradas, retomar aulas e reconstruir casas. A declaração ocorreu ao lado do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB) , durante visita a Porto Alegre , onde Lula sobrevoou áreas da capital para acompanhar de perto os estragos causados por enchentes na região ( leia mais aqui ).