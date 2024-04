Evento de tecnologia e ciência, Campus Party, começa nesta quarta Esta é a 6ª edição do festival em Brasília e terá astronomia como tema principal; 500 palestrantes vão estar presentes no evento

A abertura do maior evento de tecnologia, empreendedorismo e ciência do mundo, a Campus Party, acontece nesta quarta-feira (27). Esta é a 6ª edição do festival em Brasília e terá astronomia como tema principal. Ao todo, serão 500 palestrantes que vão tratar de temas como inteligência artificial e fake news.

Além disso, o evento terá sete espaços temáticos: fábrica de empreendedores, super novas, big bang, campus kids, arena disrupção, login e robocore. Uma das principais novidades deste ano estará nas paredes e no teto Estádio Mané Garrincha, local onde acontece o evento, isso porque será realizada uma exibição de dados na estrutura física do espaço.

Um dos grandes atrativos do festival são os simuladores. Nesta edição, os visitantes poderão simular aventuras em carros e em jatos supersônicos, uma aeronave capaz de voar mais rápido que a velocidade do som. A expectativa é 100 mil visitantes na área open (área aberta ao público em geral). Cerca de 2,5 mil pessoas acamparão próximo ao local do evento.