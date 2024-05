Biblioteca Nacional de Brasília oferece oficinas gratuitas de redação para idosos

Alto contraste

Vestibular 60+ está com 216 vagas disponíveis (Joel Rodrigues/ Agência Brasília - A)

A Biblioteca Nacional de Brasília está com inscrições abertas para novas turmas da oficina de redação de idosos, voltado para os candidatos do vestibular 60+ da UnB (Universidade de Brasília). As provas estão agendadas para 16 de junho. Ao todo, serão ofertadas 100 vagas para os candidatos do vestibular. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em formulário virtual (acesse aqui).

As aulas serão dadas no auditório da BNB pelos professores Joana Melo e Pedro Lima, em dois encontros por turma. O primeiro será na próxima quinta-feira (6) das 19h às 21h, e no próximo sábado (8), das 10 às 12h. O segundo encontro vai ser nos dias 11 (terça-feira) e 13 (quinta-feira) de junho, das 15h às 17h.

Diretora da BNB, Marmenha Rosário, destaca a importância da iniciativa, para integrar a experiência e o conhecimento dos idosos à comunidade acadêmica da UnB.

“Estamos prestando um serviço importante, que se soma à histórica iniciativa da universidade de dar mais espaço aos idosos, uma população crescente que tem muito a contribuir para a qualidade das discussões acadêmicas na terceira maior universidade federal do país”, afirmou.

Veja como participar:

Datas – Quinta-feira (6), das 19h às 21h, e sábado (8), das 10h às 12h; e na terça (11) e quinta (13), das 15h às 17h

Local – Auditório da BNB;

Inscrições gratuitas por formulário on-line (acesse aqui).