Brasília |Do R7, em Brasília

Mulher tenta pegar empréstimo de R$ 61 mil com documentos falsos e é presa no DF Suspeita foi presa em flagrante e, caso condenada, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão

Alto contraste

A+

A-

Mulher tentou pegar empréstimo de R$ 61 mil (PCDF/Divulgação - 28.05.2024)

Uma mulher foi presa em flagrante após abrir uma conta bancária com documentos falsos e tentar pegar um empréstimo de R$ 61 mil no Distrito Federal. A suspeita, de 46 anos, foi detida pelo crime de estelionato tentado por agentes das 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Segundo informações da PCDF, inicialmente a mulher abriu uma conta com os documentos falsos, mas na quarta-feira (29), retornou à agência bancária para transferir o valor solicitado no empréstimo. No entanto, ela teve a conta bloqueada e neste momento os atendentes identificaram a fraude.

Os agentes do banco acionaram a delegacia de polícia que a prendeu em flagrante. A mulher já havia sido presa em 2020 ao tentar abrir uma conta bancária em nome de outra pessoa.

A autora foi levada para a Delegacia. Caso condenada, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão.