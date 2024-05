Bolsonaro será transferido a hospital de São Paulo para tratar erisipela e obstrução intestinal

Alto contraste

Bolsonaro é levado a SP para tratar erisipela (Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido de um hospital em Manaus (AM) para outro em São Paulo, nesta segunda-feira (6). Além de tratar a erisipela, ele receberá cuidados para uma obstrução intestinal, conforme informou seu advogado Fabio Wajngarten.

O assessor do ex-presidente, Fábio Wajgngarten, compartilhou a informação em suas redes sociais. De acordo com ele, Bolsonaro está recebendo tratamento com antibióticos endovenosos para lidar com um quadro infeccioso de erisipela.

Segundo o Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. A doença não é contagiosa e é causada pela bactéria Estreptococo, que penetra na pele.

O Presidente @jairbolsonaro já está em voo para São Paulo, onde dará seguimento ao seu tratamento de obstrução intestinal, aos cuidados do cirurgião Dr Macedo, bem como ao quadro infeccioso de erisipela, com antibióticos endovenosos, aos cuidados da equipe de infectologia do… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) May 6, 2024

Na manhã desta segunda-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente, também informou através das redes sociais que Bolsonaro “passa bem” e que está respondendo positivamente ao tratamento com antibióticos. Bolsonaro estava em Manaus para compromissos do PL quando foi hospitalizado e o próprio ex-presidente anunciou sua internação e afirmou que não havia previsão de alta.