Brasil não pode votar em uma 'figura grotesca' como Bolsonaro, diz Lula

Lula chamou Bolsonaro de mentiroso Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 2/8/2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (10) que o brasileiro "não pode" votar em uma "figura grotesca" como o antecessor dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula falava sobre a importância de manter relações com governadores e prefeitos, independentemente do posicionamento político. "Sinceramente, eu acho que este país pode votar em qualquer pessoa. Este país só não pode votar em uma figura como essa figura grotesca que foi presidente de 2019 a 2022", afirmou o presidente em visita ao Porto Maravilha e às obras do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro.

"Não é aceitável um país alegre, um país que gosta de música, de dançar, que tem esse povo maravilhoso, alegre, votar em um mentiroso. Em um cara que contava 11 mentiras por dia, em um cidadão que fazia fake news todo santo dia. Um cidadão que pregava o ódio, o desaforo, que não educava, que não incentivava ninguém a comprar livros. Era só comprar arma", continuou.

Lula afirmou que é preciso aceitar as divergências e ter respeito por quem pensa diferente. "As pessoas podem até dizer: 'Eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT'. Mas tem outras pessoas para vocês gostarem. Não precisa gostar de um negacionista, não precisa gostar de uma pessoa desse tipo. Vocês não têm noção de quanto este país andou para trás", afirmou.

Lula ainda disse que "ressuscitou" para voltar à Presidência da República. "Não sei se vocês acreditam em ressurreição, mas eu acredito. Porque eu ressuscitei. Teve muita gente neste país que achava que podia me enterrar vivo", disse.