Bruno e Marrone, Torresmofest, parque da Disney e espetáculos animam o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 traz programações em espaços abertos e fechados com opções gratuitas e pagas para todos os públicos

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer no DF (Arte/ R7)

O primeiro fim de semana de junho promete animar o Distrito Federal. Com diversas opções para curtir, o R7 preparou mais uma agenda cultural, com show sertanejo, atrações para crianças e exposições. Os eventos começam a partir desta sexta-feira (31). Veja a programação abaixo:





Shows acontecem no Fun Festival deste fim de semana (Reprodução/ Instagram @elbaramalho e @brunodobem)

Elba Ramalho

Em tempos de festas juninas, o forró não pode ficar de lado. A cantora Elba Ramalho se apresenta nesta sexta-feira (31) no Funn Festival. Além da artista, o cantor Geraldo Azevedo e o grupo Falamansa farão parte do evento para animar o público.

Onde: Praça das Fontes — Parque da Cidade

Publicidade

Quando: Sexta-feira (31)

Horário: 18h

Publicidade

Valor: A partir de R$ 122

Bruno e Marrone

Para fechar a programação semanal do Funn Festival, a dupla sertaneja Bruno e Marrone se apresenta neste sábado (1º). A trajetória dos dois é marcada por inúmeros sucessos, como “Por um minuto”, “Choram as rosas” e “Vida vazia”. A noite será marcada pela celebração de 30 anos de carreira dos artistas.

Publicidade

Onde: Praça das Fontes — Parque da Cidade

Quando: Sábado (1)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 250

Espetáculos são adaptações de clássicos e textos (Divulgação/CCBB e Caixa Cultural)

Medea

O espetáculo “Medea” está na Caixa Cultural de Brasília de sexta (31) a domingo (2). A peça é um adaptação do clássico contemporâneo do poeta Eurípedes e conta a história de uma mulher que renunciou o seu lugar de origem e amigos para ter uma relação com seu grande amor.

Onde: Galeria Principal — Caixa Cultural

Quando: Sexta (31) a domingo (2)

Horário: Sexta e sábado as 20h; domingo às 19h

Valor: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Os Buzundangas

O teatro do CCBB recebe o espetáculo “Os Buzundangas” entre 30 de maio e 23 de junho. A peça é uma adaptação do texto de Lima Barreto e desenrola-se sob a perspectiva do narrador central do livro, proporcionando ao público uma jornada repleta de humor e ironia.

Onde: CCBB

Quando: Até 23 de junho

Horário: Quinta a sábado, 20h; Domingo, 18h

Valor: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Exposição tem dinossauro de 75 atrás (Beatriz Oliveira/R7)

Desvendando a vida: Semana do Ensino e da Divulgação Científica

A Universidade de Brasília recebe a exposição “Desvendando a vida: Semana do Ensino e da Divulgação Científica” por tempo indeterminado. O destaque da mostra é um fóssil de dinossauro de 13 metros de comprimento, encontrado em São Paulo há cerca de 75 milhões de anos. A exposição é aberta ao público, mas as escolas devem agendar visitas guiadas no site do museu.

Onde: Instituto de Ciências Biológicas — Campus Darcy Ribeiro

Quando: Segunda a sexta

Horário: 9h às 17h

Valor: Gratuito

“Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”

O fotojornalista italiano Uliano Lucas apresenta a exposição “Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)” no Museu Nacional de Brasília. A mostra reúne 56 fotos do processo de independência de Angola e de Guiné-Bissau e as celebrações pelo fim da ditadura em Portugal, em abril de 1974. Essa é a primeira vez da mostra no Brasil, em comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, movimento político e social que libertou o país após 48 anos de ditadura.

Onde: Museu de Brasília

Quando: até 7 de julho

Valor: gratuito

Ártico: Neve e Gelo

Com um clima a -20°C, o parque “Ártico: Neve e Gelo” chega a Brasília para animar a família até 30 de junho. Os visitantes poderão conferir esculturas que pesam mais de 30 toneladas. Entre as atrações do parque, estão o Olaf, da animação “Frozen”, vários bonecos de neve, cabines telefônicas, escorregadores, trenó, carruagem e iglu.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: até 30 de junho

Valor: gratuito

Mostra de cinema é gratuita (Divulgaçaõ/CCBB)

Mostra de Cinema Peruano

O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a “Mostra de Cinema Peruano”, que reúne uma seleção de filmes que retratam a cultura do país. Como parte da programação, serão exibidos filmes como “Manco Cápac”, “Wiñaypacha” e “Ainbo: A Guerreira da Amazônia”. As sessões acontecem a partir desta sexta-feira (31), e a classificação é de 12 anos.

Onde: CCBB

Quando: Até 2 de junho

Horário: Conferir sessão no site do museu

Valor: Gratuito

Evento será em uma área reservada do shopping (Divulgação/ Boulevard Shopping)

Festival Torresmofest

O Boulevard Shopping recebe o “Torresmofest” neste fim de semana. O evento oferece uma variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas com outras culinárias estarão disponíveis. Durante o festival, haverá atrações musicais todos os dias.

Onde: Boulevard Shopping

Quando: De 30 de maio a 09 de junho

Horário: 12h às 22h

Valor: Gratuito

Atração é inspirada no parque diversões da Disney (Reprodução/Instagram @happylandbrasilia)

Happy Land

A capital federal ganhou uma nova atração inspirada nos parques da Disney. O “Happy Land” reúne uma grande estrutura, diversos brinquedos, espetáculos teatrais, shows e personagens temáticos do Mundo Disney.

Onde: Estacionamento Mané Garrincha — Arena BRB

Quando: Até 9 de junho

Horário: 16h30 (abertura dos portões)

Valor: A partir de R$ 60 (individual)

*Sob supervisão de Fausto Carneiro