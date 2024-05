Por problemas técnicos, TJDFT prorroga prazos vencidos do Processo Judicial eletrônico Prazos que venceram na segunda terão prazos prorrogados até o primeiro dia útil após solução do problema; medida vale para 1ª e 2ª instâncias

Alto contraste

A+

A-

Prazo foi adiado por problemas técnicos (Divulgação/TJDFT)

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) prorrogou os prazos do sistema do PJe (Processo Judiciál eletrônico) de 1ª e 2ª instância vencidos na segunda feira (27). Segundo a Justiça, a ampliação do período se deu por problemas técnicos. O novo vencimento dos prazos será no primeiro dia útil após a solução do problema.

“A prorrogação ocorre em virtude de problemas técnicos e está em conformidade com o que dispõe o artigo 10, §2º, da Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulamentada pelo artigo 11, I e II, da Resolução N. 185/CNJ e pelo artigo 9, da Portaria Conjunta TJDFT N. 41/2015″, informou o TJDFT.

O PJe é uma plataforma digital que permite que magistrados, servidores e advogados pratiquem atos processuais diretamente no sistema. O cidadão também pode acompanhar e ter acesso ao processo judicial, após se cadastrar no sistema.

Para acessar a consulta e ver o novo prazo no PJe, o cidadão deve abrir a página inicial do tribunal > Consultas > Processo Eletrônico > e escolher a instância (1ª ou 2ª) em que o CPF esteja cadastrado no TJDFT.

Publicidade

*Sob supervisão de Fausto Carneiro