Caesb vai premiar com desconto consumidores que reduziram consumo de água no último ano Mais de 531 mil clientes serão beneficiados com créditos que chegam a R$ 11,1 milhões; redução tem que ter sido de 20%

Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2024 - 12h41 (Atualizado em 30/05/2024 - 12h41 ) twitter

