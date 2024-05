Caixa adia concurso para candidatos inscritos no Rio Grande do Sul Para o restante do Brasil, a prova será mantida em 26 de maio e a nova data para o estado gaúcho ainda será definida

Nova data ainda será definida (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal confirmou nesta sexta-feira (10) que vai adiar o concurso do banco para os candidatos do Rio Grande do Sul. Para o restante do Brasil, a prova será mantida em 26 de maio e a nova data para o estado gaúcho ainda será definida. No Rio Grande do Sul, cerca de 47 mil pessoas se inscreveram para o concurso e ao nível nacional, o número supera 1,2 milhão.

Segundo o banco, o adiamento da prova na região não vai prejudicar outros candidatos, “já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente”. A Caixa ainda informou que os participantes poderão tirar suas dúvidas nos canais de comunicação da Fundação Cesgranrio, pela central de atendimento 0800 701 2028, ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br.

O concurso oferece mais de 4 mil vagas para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário para a área de tecnologia da informação. De acordo com a Caixa, a remuneração inicial para os dois cargos é de R$ 3.762,00. Os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, dentre outros. A nomeação dos aprovados está prevista para acontecer até o fim de 2024.

Rio Grande do Sul

As enchentes que afetam o Rio Grande do Sul completam 12 dias nesta sexta-feira (10) com mais de 1,9 milhão de afetados, 337.346 desabrigados, 116 mortos, 136 desaparecidos, pelo menos 86% dos municípios atingidos, barragens rompidas, ruas bloqueadas e rastros de destruição. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira (10).

A catástrofe afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. De acordo com a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 162 mil cidades estão sem eletricidade, 452.588 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 66 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia.

Em relação à infraestrutura, o governo gaúcho informou que são 81 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. A Secretaria de Logística e Transportes do RS disponibilizou rotas alternativas para determinadas cidades, e o mapa pode ser acessado pelo site do governo local .

A previsão é de que as chuvas se prolonguem pelos próximos dias, principalmente, na região norte do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A recomendação é de que os moradores evitem retornar para as casas enquanto as chuvas estiverem intensas.