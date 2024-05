Carro é furtado no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília A vítima já registrou um boletim de ocorrência e as autoridades estão em busca do veículo roubado

Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2024 - 20h48 (Atualizado em 13/05/2024 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share