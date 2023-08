'Cedo ou tarde seremos um Estado da Europa independente', diz líder político da Catalunha Jordi Turull é secretário-geral do Junts, um dos principais partidos separatistas catalães; a região hoje faz parte da Espanha 'Cedo ou tarde seremos um Estado da Europa independente", diz líder político da Catalunha

Brasília | Do R7, em Brasília

Turull defende independência catalã Record TV/Reprodução - 31.7.2023

Em entrevista à Record TV, o líder político da Catalunha Jordi Turull afirmou que a região será, "cedo ou tarde", um Estado europeu independente — atualmente, a região faz parte do território da Espanha. Turull é o atual secretário-geral do partido Junts, uma das principais siglas que lutam pela emancipação catalã.

Ele foi deputado do Parlamento da Catalunha de 2004 a 2018 e chegou a ser preso em 2018.

"[A independência da Catalunha] não é uma guerra perdida. Se tem algo que nós, catalães, dizemos, é que sempre persistimos em nossos objetivos, e creio que [o referendo de outubro de 2017] foi um grande passo", declarou, sem ignorar a reação que a Espanha teve após a votação.

É verdade que, pelo Estado espanhol, tem havido muita repressão, mas se nós, catalães, continuamos sendo catalães, é porque sempre podemos mostrar nossas convicções e nossa vontade de ser um povo e uma nação, depois de todas as injustiças que passamos. Jordi Turull, político da Catalunha

A separação da Catalunha foi aprovada nas urnas, em outubro de 2017, pela população da região. O governo espanhol, em represália, aprovou uma intervenção no governo catalão e destituiu todo os governantes. O resultado da votação apontou 90,18% pelo "sim" à independência do território.

"A partir do que se passou no referendo de outubro [de 2017], tivemos mais consciência de que até que ponto a Catalunha pode ser um Estado e um país independente. Não vai ser fácil, não é, mas, com persistência, estamos seguros de que, cedo ou tarde, seremos um Estado da Europa independente", refletiu Turull.